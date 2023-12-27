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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 7500 حاج.. بعد غدٍ

صدى البلد

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج المقبل بعد غدٍ يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة، التى تُشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين 23400 متقدم. 

وقال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة وزيرة التضامن ، الخميس المقبل؛ لاعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة، وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج.

المواصفات المعتمدة

وأضاف أن المؤسسة حرصت على اختيار أفضل الفنادق، وفقًا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء، هذا وسيتم إعلان نتائج القرعة فور إجرائها، وذلك عبر موقع البوابة الموحدة للحج hij.moi.gov.eg وسبق أن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الماضى لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال 3 برامج حج تم طرحها بين المتقدمين فى مختلف المحافظات المتمثلة فى مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين، ومستوى اقتصادى أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى و300 متر من الحرم النبوى، ومستوى اقتصادى ثانٍ بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكى و300 متر من الحرم النبوى.

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