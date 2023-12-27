بعد الهجوم عليه.. مطرب شهير يعتذر رسميا لليهود

نشر يي، مغني الراب المعروف سابقًا باسم كاني ويست، اعتذارًا رسميًا لـ " الجالية اليهودية " على حسابه على إنستجرام يوم الثلاثاء. المنشور المكتوب باللغة العبرية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” في البيان، أعرب يي عن ندمه على " أي “ثورة غير مقصودة، ناتجة عن كلماتي أو أفعالي”، والتي فسرها الكثيرون على أنها إشارة إلى خطب الفنان المتكررة حول اليهود وسيطرتهم المزعومة على الصناعات بما في ذلك الترفيه والتعليم والطب.

ووصفها بأنها صيحات صاخبة مفادها أن ينهى حياته المهنية فعليًا في العام الماضي حيث تسابق الشركاء من الشركات لإبعاد أنفسهم عنه.

وكتب يي : “ لم يكن في نيتي الإيذاء أو الإهانة، وأنا نادم بشدة على أي ألم ربما تسببت فيه ”، واختتم كلامه قائلاً : " إن عفوكم مهم بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالإصلاح وتعزيز الوحدة ".

تصدر مغني الراب، الذي غير اسمه قانونيًا إلى Ye في عام 2021، عناوين الأخبار عندما ارتدى ما يبدو أنه غطاء رأس أسود من KKK في حفل استماع لألبومه القادم في وقت سابق من هذا الشهر.

تم إصدار "Vultures" تحت اللقب ¥$، وهو عبارة عن تعاون مع الفنان Ty Dolla Sign. يشير سطر من مسار العنوان إلى اتهامات معاداة السامية التي تلاحق مغني الراب وقد تعرض أيضًا للهجوم.

تم حظر Ye بشكل متكرر من انستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بدءًا من العام الماضي بسبب التعليقات التي يُنظر إليها على أنها معادية للسامية