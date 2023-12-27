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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«حتحوت» يكشف البديل الأقرب لـ ياسر إبراهيم في نهائي كأس السوبر

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن  البديل الأقرب لياسر إبراهيم في نهائي كأس السوبر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حتحوت: مصطفى شوبير موعود بالمباريات الحساسة ورامي ربيعة هو البديل الأقرب لياسر إبراهيم في نهائي كأس السوبر .

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.


واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على إجراء مجموعة من التعديلات الاجبارية في تشكيلة فريقه، قبل المواجهة النهائية التي ستجمعه بفريق فيوتشر في نهائي السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي
أصبح من المؤكد دخول مصطفى شوبير إلى التشكيل الأساسي، وذلك بعد أن تعرض محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إلى الإصابة خلال الشوط الأول من لقاء سيراميكا، الذي حسمه المارد الأحمر بهدف دون رد.

الاعلامى حتحوت اللاعب ياسر إبراهيم بطولة كأس السوبر برنامج هاني حتحوت

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