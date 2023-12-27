انقذوا «مكة».. طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتبحث عن العلاج

رصدت كاميرا موقع “صدى البلد” حالة الطفلة “مكة” التي تبلغ من العمر 4 سنوات وتعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي وتطالب والدتها بإنقاذها من خلال توفير تكلفة علاجها لإنقاذ حياتها

وتحدثت والدة “مكة” إلى عدسة "صدى البلد" قائلة: إنها تعاني من ضمور العضلات الشوكي وهو ذلك المرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق .

وأضافت أن “مكة” تحتاج إلى علاج اسمة اسبنرازا وتكلفته 950 ألف جنيه.



يُذكر أن الطفلة "مكة" ولدت لأبوين طبيعيين، لم يظهر عليها شيء رغم أنها أصيبت بالمرض حين ولدتها ولكن اكتشفت والدتها المرض وهي فى عمر 9 شهور ثم بدأت مرحلة الفحوصات، ورسم أعصاب وعضلات وتحليل جيني، وكان التشخيص بـ"ضمور عضلات شوكي" وأضافت أنها تقوم بجلسات علاج طبيعي وغير قادرة على الجلوس والحركة..

واختتمت ولدة مكة: “نفسي بنتي تعيش وتبقي كويسة”

للتواصل مع والدة مكة هاتفياً:

01006122252