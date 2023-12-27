عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فطريات «مُميتة» تصيب جنود الاحتلال الإسرائيلي بغزة.. والجيش يقر بصعوبة تحقيق أهدافه

 أكدت هيئة البث العام الإسرائيلية، أن هناك فطريات مميتة في تربة قطاع غزة، أسفرت عن نقل 20 جنديًا إسرائيليًا إلى مستشفى، مشيرة إلى أن حالات بعضهم حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة، وقد لقي جندي حتفه مُتأثرًا بهذا النوع من الفطريات. 
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن اتحاد الأمراض المُعدية الإسرائيلي سيعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل بمشاركة خبراء الأوبئة في الجيش الإسرائيلي لبحث المسألة، وسط تقارير عن تزايد أعداد الجنود الذين عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة.
وكانت الهيئة الرسمية الإسرائيلية قد أفادت، مساء أمس الإثنين، بأن جنديًا في جيش الاحتلال لقي مصرعه مُتأثرًا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها قبل نحو أسبوعين، بسبب فطريات خطيرة مصدرها تربة قطاع غزة، وهي نفس نوع الفطريات التي أصيب بها جنود آخرون.
وبحسب الهيئة فإن الجندي الذي فارق الحياة نقل إلى مستشفى "أسوتا" في أسدود، بعد إصابته في أطرافه في ساحة المعركة في غزة، بفطريات مقاومة للعلاج، ولفتت إلى أن الأطباء جربوا كل علاج ممكن، بما في ذلك العلاجات التجريبية من الخارج، وجلبوا كل متخصص في هذا المجال، ولكن في النهاية تمكنت الفطريات من أعضاء الجندي ما أدى لوفاته.
من جانبه، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على أن أهداف الحرب على قطاع غزة ليس من السهل تحقيقها، وليس من السهل القضاء على المقاومة وتفكيكها بشكل كامل، وقد تستمر الحرب عدة أشهر أخرى من أجل تحقيق الأهداف التي يوجد تصميم لدى الجيش على تحقيقها. 
وأضاف هاليفي، في إفادة صحفية، أنه "لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة"، لكنه استدرك يقول: "لن نسمح بالعودة إلى الواقع الأمني قبل السابع من أكتوبر، ولن نسمح بتكرار مثل هذا الحدث" .. مشيرا إلى أن "سلاح الجو يواصل الهجوم بدون توقف". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

مسئولة حقوقية أممية تتهم إسرائيل بطرد سكان غزة من القطاع

تصنيف أفريقيا مُحزن|نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء تحتاج وقتًا لإعادة بناء فريقها

فطريات «مُميتة» تصيب جنود الاحتلال الإسرائيلي بغزة.. والجيش يقر بصعوبة تحقيق أهدافه

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

ثواب المؤذن للصلاة وفضل الأذان.. أطول الناس أعناقا يوم القيامة

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث شغب السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ