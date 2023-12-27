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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: غياب القطبين عن كأس الرابطة يضر البطولة تسويقيا

صدى البلد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المؤتمرات الصحفية يتم تنظيمها بعد المباريات لمساعدة الرأي العام ووسائل الإعلام، وتم إصدار العقوبات بشكل فوري، وسوف يتم معاقبة أي مدرب يتجاوز في حق الإعلام، وكان من الأفضل على جايمي باتشيكو عدم الرد على السؤال وعدم التجاوز في حق الصحفي.

 

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "ندرك مدى معاناة الأهلي من الإجهاد وضغط البطولات، ووضعنا أجندة المواعيد منذ فترة طويلة من 25-29 ديسمبر الجاري، وبعد الاجتماع مع مجلس أبوظبي كان لديهم ارتباطات آخرى تخص مواجهة السوبر الإماراتي وماراثون الشيخ زايد الذي سيقام في القاهرة، وكنا نريد تحديد مواعيد للبطولة في أكتوبر أو نوفمبر، لكن ارتباطات الأهلي الكثيرة حالت دون ذلك، وكان الموعد الوحيد قبل أمم إفريقيا خلال شهر ديسمبر وكان من الصعب تأجيل أي مباريات للأهلي في البطولة".

 

وأضاف: "خاطبنا الأهلي بمواعيد السوبر المصري منذ شهرين، وتلقينا خطاب من النادي وقمنا بالرد عليه بصعوبة تأجيل مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب الأسباب التي ذكرتها، ويتبقى 4 مباريات للفرق المواجدة في الإمارات ستقام قبل التوقف".

 

وواصل: "دائمًا الأهلي والزمالك قادران على تسويق أي بطولة وكل طرف له مبررات في الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة وبالتأكيد اعتذار الفريقين يضر البطولة تسويقيا، والغرض من البطولة منح الفرصة للبدلاء والناشئين، خصوصا أن فترة التوقف 45 يوم كبيرة للغاية، ولكن الأمر تغير حاليا بعدما أصبحت مؤهلة لكأس السوبر المصري، كما أن نهائي البطولة السابقة بين سيراميكا والمصري، شهد منافسة قوية، كما أن البطولة أصبحت قوية ويحدث فيها تطور بشكل واضح".

 

وزاد: "لدينا فترة طويلة خلال فترة التوقف، ستقام خلالها كأس الرابطة، وكأس مصر أيضا المشاركة فيه ليست إجباريًا، ومن الصعب تغيير نظام كأس السوبر المصري حاليًا رغم غياب الجماهير في لقاء فيوتشر وبيراميدز".

 

وتابع: "كأس مصر في مارس القادم، لازالت هناك بعض الأفكار المطروحة حول إقامته سواء داخل أو خارج مصر، وهناك موافقات مطلوبة من وزارة الشباب والرياضة، في ظل وجود مندوب الرئيس لتسليم الكأس للفريق الفائز، هناك مجرد فكرة لم يتم دراستها بالكامل حول إقامتها خارج مصر، ولم يصلني أي مقترح بشأن إقامة المباراة في العاصمة الإدارية".

 

وأتم: "هناك تعاون كبير بين الشركة المتحدة ومجلس أبوظبي، وهناك تنظيم على اعلى مستوى لكأس السوبر المصري، ومعسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 2 يناير القادم، وبطولة كأس الرابطة ستنطلق 7 يناير، ولم نحدد موعد القرعة حتى الآن".

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