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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: فيتوريا يرغب في ضم السعيد واستبعاد الونش بقائمة أمم أفريقيا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جاد في ضم عبدالله السعيد، للقائمة النهائية للمنتخب في أمم افريقيا المقبلة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فيتوريا أكد لمعاونيه على رغبته في تواجد السعيد بالقائمة النهائية للمنتخب في الكان لثقته الكاملة في قدراته وإمكانياته، وأن المرحلة المقبلة تتطلب وجود اللاعب لأنه سيكون مفيد حتى لو حصل على فرصة المشاركة لوقت قليل".

 

وأضاف: "من الوارد وجود عبدالله السعيد بنسبة كبيرة ضمن 27 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكوت ديفوار، وهو لديه رصيد كبير من الخبرات وسبق له المشاركة كثيرا في البطولات القارية مع منتخب مصر".

 

وأشار إلى أن روي فيتوريا سوف يستبعد محمود الونش من قائمة منتخب مصر، خصوصا أنه لم يشارك مع الزمالك حتى الان منذ عودته من الإصابة.

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