بسبب تصنيف الفيفا.. رسالة مهمة من «شبانة» لمسئولي الزمالك

وجّه الإعلامي محمد شبانة، رسالة إلى لاعبي نادي الزمالك بأن عليهم مسئولية ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته التي يستحقها، خصوصًا بعد التراجع الكبير في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقدان فرصة اللعب في مونديال الأندية 2025.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لابد خلال المواسم المقبلة إعادة الفريق لفرق المقدمة في تصنيف الكاف والفيفا، بعيدًا عن الأزمات الإدارية التي يعاني منها الزمالك".

وأضاف: "إدارة الزمالك السابقة تسببت في أزمات كثيرة للنادي، وهناك مديونيات كثيرة للاعبين وقضايا في الفيفا منها أحمد بلحاج الذي رحل مؤخرا عن النادي ويطالب بالحصول على مستحقاته التي تصل لمليون و400 ألف جنيه، بخلاف قضايا عديدة على النادي".

وواصل: "الأهلي عندما فاز بلقب نادي القرن، كان الزمالك ثانيًا، وتصنيف الفيفا الصادر رسميًا بشأن الفرق المشاركة بالنقاط وليس بالبطولات أيضًا، ولابد من إعادة النادي للطريق السليم، وبناء فريق الكرة بشكل صحيح، والتجديد لـ احمد فتوح بعيدًا عن إثارة الجدل شيء جيد لأنه قيمة فنية مميزة".

وأتم: "يجب بناء فريق الزمالك بشكل جيد، وتجديد عقد أحمد سيد زيزو الذي ينتهي بعد عام، طالما تريد تكوين فريق قوي والمنافسة بقوة على دوري ابطال افريقيا مستقبلا".