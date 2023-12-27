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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يضع صبحي والزناري تحت التقييم .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن آخر تطورات ملف محمد صبحي ومصطفى الزناري ثنائي فريق الزمالك وإمكانية رحيلهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

 

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن موقف صبحي والزناري مختلف تماماً عن موقف أحمد فتوح الذي وقع على عقود تجديده للزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

 

وأضاف :"مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني، قرر في وقت سابق وقبل حدوث الأزمة وضع الثنائي بجانب عدد من اللاعبين الآخرين تحت التقييم لمعرفة مدى قدراتهم الفنية والبدنية على الاستمرار مع الزمالك في المواسم القادمة، خاصة أن الثنائي لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما".

 

وأوضح أن مجلس الإدارة عندما "جس نبض" محمد صبحي للتجديد للزمالك قبل الفوز في الانتخابات بشكل رسمي، الحارس طالب بأرقام ضخمة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مما يجعل استمراره في الأبيض أمرًا صعبًا.

 

وأشار  إلى أن الزمالك يميل إلى دخول الثنائي في صفقات تبادلية مع الأندية التي يرغب النادي في التعاقد مع لاعبيها.

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