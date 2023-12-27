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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير: على مسئولي اتحاد الكرة تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأندية واللاعبين

صدى البلد

أكد محمد عبد المنعم، خبير التسويق والإدارة الرياضية أنه يتوجب على الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأندية واللاعبين.

 

وقال محمد عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفيفا اكتشف عام 2002، وجود أزمات بين الأندية المحلية ولاعبيها، وأنه لا يوجد حل داخلي لهذا الأمر".

 

وأضاف: "بعد هذا الأمر، أصدر الفيفا قرارًا في عام 2005 لتشكيل هيئات تحكيمية في الاتحادات الأهلية".

 

وتابع: "عام 2018 دشن الفيفا ورشة تضم 4 اتحادات إفريقية من بينها مصر، لإنشاء لجنة فض المنازعات في الاتحادات الأهلية".

 

وأكمل: "يجب أن تنص لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم على لجنة فض المنازعات.. النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري ينص على أن حل الأزمات يكون لدى مركز التسوية والتحكيم".

 

وواصل: "الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة ليس به لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وهذا موجود في جميع الدول الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية".

 

وأتم محمد عبد المنعم تصريحاته قائلًا: "لجنة فض المنازعات يجب أن تضم رئيس ونائب رئيس من محاميين مختصين.. هناك أكثر من ألف قضية لدى اتحاد الكرة المصري لم يتم النظر فيها".

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