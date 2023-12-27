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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: اهتمام الدولة بتطوير البحيرات يزيد قدرة مصر على الاستفادة من ثروتها السمكية

المزارع السمكية
المزارع السمكية

 أكدت صحيفة (الأهرام) أن اهتمام الدولة بملف تطوير البحيرات، والمشروعات الكبرى لتنمية تلك المناطق، وإزالة التعديات، ودعم الصيادين، وزيادة المزارع السمكية، بجانب مواجهة كل مظاهر الاحتكار لتجارة الأسماك والأعلاف، سيكون له بالغ الأثر في زيادة قدرة مصر على الاستفادة من ثروتها السمكية.
وكتبت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "تطوير البحيرات.. وقضية الثروة السمكية" - إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر جهود الدولة بمختلف مؤسساتها، وبصورة متناغمة، ومتناسقة، من أجل التصدي لأبرز المشكلات التي تمس المواطن، واجتثاث مسبباتها من جذورها، والبحث عن أفكار مبتكرة لحل تلك المشكلات".
وأضافت أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير البحيرات جاءت في توقيت مناسب تماما، وتزامنت معها جلسة مجلس الشيوخ التي تركزت مناقشاتها حول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، فيما له صلة أيضا بقضية «البحيرات» المصرية، خاصة لما هو معروف من أن ثروة مصر السمكية تعد كنزا حقيقيا، سواء من أجل زيادة الصادرات، أو في مجال المساهمة في توفير بدائل غذائية مناسبة لأصناف اللحوم الأخرى التي ارتفع سعرها بصورة مبالغ فيها.
وأشارت (الأهرام) إلى أنه - في اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزراء النقل والزراعة والري ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - كانت التوجيهات واضحة، بضرورة استمرار الحكومة، بمشاركة الشركات الوطنية، في جهود تطوير جميع البحيرات، وزيادة الاستفادة من الثروة السمكية، واستغلال المشروعات المقامة في مناطق البحيرات في توفير فرص العمل، وتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، وتحسين البيئة، مع ضرورة الاهتمام أولا بقضية إزالة التعديات في تلك المناطق، حتى تصبح المشروعات الوطنية هناك ذات جدوى حقيقية، وهو ما يستلزم أيضا بالضرورة وضع أطر تشريعية خاصة لحماية هذه البحيرات وتنظيم التعامل معها.. وفي جلسة (الشيوخ) تم تناول قضية الثروة السمكية في مصر بشكل خاص، ومسببات ارتفاع أسعار الأسماك.

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