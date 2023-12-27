«الجمهورية»: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الجهود المصرية مستمرة وعلى مختلف الأصعدة؛ من أجل الوقف الفوري والمستمر لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وبالقدر الكافي لإغاثة أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وتوفير اللوازم الطبية من الطاقة والأجهزة والمستلزمات لتشغيل المستشفيات وإسعاف المصابين وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكتبت (الجمهورية) - في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "الاستقرار والأمن.. في حل الدولتين"- تقول إن الاتصالات والتحركات المصرية إقليميا ودوليا مستمرة؛ من أجل التوصل إلى مسار التهدئة والحلول السلمية والعودة بقوة إلى مسار السلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في حياة آمنة مستقرة على أرضه.

وأوضحت أن استقرار وأمن المنطقة بأسرها لن يتحقق إلا بالسلام الشامل والعادل والكامل والقائم على حل الدولتين وطبقاً للشرعية الدولية.. فالأمن والاستقرار هما أساس تنمية الشعوب وأساس التقدم والبناء وتحقيق حياة أفضل السائر الشعوب.

واختتمت الصحيفة مؤكدة ضرورة تضاعف الجهود الدولية من أجل سلام المنطقة ووقف الحرب في غزة وتحقيق السلام العادل من أجل شعوب المنطقة بأسرها.