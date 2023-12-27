عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المستثمرين: ملف الصناعة هو الأمل الوحيد في مصر

صناعات
صناعات

كشف الدكتور محمد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن أن ملف الصناعة هو الأمل الوحيد في مصر، والدولة التي لا تصنع منتجاتها ستظل تواجه مشكلات كبيرة لأن الاستيراد تكلفته مرتفعة، والصناعة صعبة مقارنة التجارة، وتحصل على وقت طويلة وعائدها قليل للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً.

txt

وعود سعودية بإطلاق مشاريع جديدة.. الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة بالمملكة

وأضاف "هلال" في تصريحات تلفزيونية، أن الاستثمار يحتاج إلى بنية أساسية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بدأ بإنشاء بنية تحتية على مستوى الدولة بشكل أسطوري، وما أُنْجِز في المجالات كلها خاصة في ملف الصناعة والبنية الأساسية شيئاً رائع.

من جانبه قال المهندس معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لكي تؤتي البنية التحتية ثمارها لابد من إدراك أن الاتجاه الوحيد هو التصنيع المحلي، لأنه القادر على سداد ديون مصر، ولا بد من وجود آلية واضحة، وأن يكون هناك ثقة ما بين المستثمر والدولة.

وأوضح أن القوانين المتعلقة بالصناعة الموجودة في البرلمان لا تتناسب مع الجمهورية الجديدة ولا العصر وتعود إلى الثلاثينات والستينات، حيث كان هناك 7 أو 8 قوانين تم تعديل كل قانون أكثر من 30 مرة فحدث بها عوار دستوري ولا يفهمه المشرع أو منفذ القانون والمستثمر، ومن ثم يجب تنحية هذه القوانين وإقرار قوانين جديدة تتناسب مع العصر.

الاتحاد المصري اتحاد المستثمرين التصنيع المحلى التجارة البنية الأساسية البنية التحتية المهندس معتز محمود إنشاء بنية تحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

الحكومة ترفع كفاءة شق الثعبان وتنشئ قاعدة بيانات للمصانع والورش.. نواب: قرارات تسهم في زيادة الصادرات وتوفر فرص عمل.. ولابد من دعم الصناعة

ترشيحاتنا

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الأيام المقبلة

أخبار التعليم | جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الـ18 لتكريم 60 من علمائها وباحثيها .. وبدء امتحانات الترم الأول ببنات عين شمس

مصرع 8 أشخاص في عواصف رعدية شرق أستراليا

الإجمالي المعلن لقـت.لي الجيش الإسرائيلي يصل إلى 498 جنديا

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

تنير لك ظلمات الدنيا والآخرة .. داعية يحدد 5 أعمال يجب المحافظة عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ