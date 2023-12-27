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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة صينية تقدم مكافأة مجزية لموظفيها إذا ركضوا.. والسبب غريب!

شركة صينية تقدم مكافأة
شركة صينية تقدم مكافأة مجزية لموظفيها إذا ركضوا

قررت شركة صينية ابتكار طريقة جديدة لتقديم حوافز سنوية لموظفيها وهي المكافأة الصحية نهاية كل عام إذا ركضوا.

قالت شركة Dongpo Paper في مقاطعة قوانغدونغ بالصين إنها ستعمل على وضع خطة لمكافآت موظفيها على أساس عدد الأميال التي يقطعونها "ركضًا" كل شهر.

موظفون أصحاء لعمل مستمر

وقال رئيس مجلس الإدارة لين تشيونغ إن الخطة ستبقي عماله في حالة جيدة. وأضاف: "لا يمكن لعملي أن يستمر إلا إذا كان الموظفون أصحاء".

ويحتاج الموظفون للحصول على هذه المكافأة إلى الركض لمسافة 62 ميلاً كل شهر إذا كانوا يريدون الحصول على أعلى مكافأة سنوية، والتي تصل إلى 130% من الأجر الشهري (وهذا يعادل حوالي ميلين في اليوم).

وأولئك الذين لم يحققوا هذا الرقم سيحصلون أيضًا على أجر (شهر) إذا ركضوا 31 ميلًا كل شهر، 60%  من أجرهم الشهري إذا ركضوا لمسافة 24 ميلًا و30% لمسافة 18 ميلًا شهريًا.

انقسم مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weiboما بين مؤيد ومعارض للفكرة. حيث كتب أحد الأشخاص: "إن نية سياسة الشركة جيدة ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أي ظروف موجودة أو مشاكل صحية بين موظفيها".

كما قال آخر: "عليك أن تجري ميلين في اليوم لتحقيق الهدف الشهري وهو 62 ميلاً. لذا، تريد الشركة أن يكون موظفوها رياضيين في سباقات المضمار؟

فيما أعرب بعض موظفي الشركة عن ترحيبهم بالفكرة وسعادتهم بها لأنها ستجعلهم يحافظون على لياقتهم ويحصلون على أجر مقابل ذلك.

شركة صينية المكافأة الصحية حوافز سنوية الركض شركة Dongpo Paper

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