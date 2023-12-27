محمود فايز يعلق على تجديد الزمالك عقد فتوح

علق محمود فايز، المدرب العام لمنتخب سوريا، على تجديد نادي الزمالك مع أحمد فتوح.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “الأهلي لو كان حب يتعاقد مع فتوح مكانش اللاعب جدد للزمالك”.

وكان قد كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن تفاصيل بنود عقد اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

وقال عبر برنامجه "الماتش" على شاشة “صدى البلد”: “يحق له الحصول على مبلغ نصف مليون جنيه إذا فاز الزمالك بالدوري، ومثلهم حال الفوز بالكونفدرالية أو دوري أبطال افريقيا وفي حالة الانضمام لمنتخب مصر، أو الفوز بكأس مصر، أو إحراز أكثر من ١٠ أهداف”.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض جدد عقده بشروط النادي، مؤكداً أن اللاعب أبدى اعتذاره للجمهور ولزملائه وانتهت الأزمة.

وأضاف سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى : " فتوح قدم اعتذارا لجمهور الزمالك وزمايله فى الفريق، وكابتن حسين لبيب قاد المفاوضات بمشاركة عمرو الجناينى وطارق السيد وجمال العدل وأشكرهم على مجهودهم".