تحرك برلماني بشأن وضع آلية جديدة للعقارات المؤجرة القديمة

حفاظا على سلامتها الإنشائية ..

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب،بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان

ووزير التنمية المحلية بشأن عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة والتي مر عليها أكثر من خمسين عام و متابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات.



وأوضحت "سعيد" فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه العقارات قد تساقط بعضها، والذي بدوره أثر على حياة القاطنين بها، و هدد سلامة المنشآت المحيطة بها.

وطالبت عضو البرلمان بإعادة فتح الملف ووضع آلية لضمان السلامة الإنشائية ومتابعتها والرقابة عليها بشكل إلزامي ، حفاظًا علي حياة المواطنين ساكنيها و المجاورين لها.