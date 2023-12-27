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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النمل يكتشف السرطان والدلافين تسرق الطُعم| أغرب أفعال الحيوانات خلال 2023

أغرب 5 أفعال قامت
أغرب 5 أفعال قامت بها الحيوانات خلال عام2023!

كثيرًا ما تصدرت سلوكيات الحيوانات الغريبة عناوين الأخبار هذا العام، بدءًا من الولادة العذراء وحتى إغراق حيوان الكنغر للكلاب. فضلًا عن سرقة الطُعم والكشف عن الأورام.

النمل يكتشف السرطان في البول

في يناير، اكتشف الباحثون أن النمل يمكنه شم مرض السرطان باستخدام قرون الاستشعار الخاصة به. فعادة ما يستخدم النمل الحريري (Formica fusca) المستقبلات الشمية في قرون استشعاره للعثور على الطعام أو الشركاء، لكن الباحثين دربوه على العثور على الأورام بدلا من ذلك، بحسب ما ورد في تقرير بموقع Live Science.

بمجرد أن تعلم النمل ربط بول القوارض الحاملة للورم بالسكر، وجد الباحثون أن النمل قضى وقتًا أطول بنسبة 20٪ بجوار عينات بول القوارض السرطانية مقارنة بعينات بول القوارض السليمة. 

وقال الباحثون إن النمل يمكن أن يكون بمثابة كاشف للسرطان رخيص الثمن وفعال في المستقبل، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل العلمي الذي يتعين القيام به أولاً. ويمكن للكلاب أيضًا أن تتعلم كيفية اكتشاف السرطان، لكن الباحثين وجدوا أن تدريب النمل أسهل.

الكنغر يحاول إغراق كلب

في أكتوبر من هذا العام، قام رجل بالتقاط مقطع فيديو لكنغر أثناء محاولته إغراق كلبه في أستراليا. فاضطر (ميك مولوني) إلى إنقاذ كلبه (هاتشي) من نهر موراي في فيكتوريا الأسترالية، بعد أن أمسك ذكر الكنغر الرمادي الشرقي (Macropus giganteus) برأس هاتشي تحت الماء. 

قام مولوني بنقل كلبه إلى بر الأمان لكنه تلقى لكمات من الكنغر بسبب جهوده الدفاعية تجاهه.

التمساح لديه "ولادة عذراء"

أعلن الباحثون عن أول "ولادة عذراء" للتمساح في يونيو عندما وضعت أنثى التمساح الأمريكي (Crocodylus acutus) مجموعة من البيض في حديقة للزواحف في كوستاريكا. وذلك بعد أن ظلت بمفردها لمدة 16 عامًا. 

ولم يتم توثيق هذا النوع من التكاثر اللاجنسي في التماسيح من قبل، على الرغم من أنه من المعروف أنه يحدث في السحالي والثعابين والطيور وأسماك القرش.

الدلافين تسرق الطُعم

شوهدت الدلافين قارورية الأنف وهي تسرق الطُعم من الصيادين في غرب أستراليا. فاستخدمت الدلافين أنوفها وأسنانها لسرقة الأسماك من الشباك المخصصة لسرطان البحر (كطُعم). 

وقام دعاة الحفاظ على الحياة البرية بتصوير هذا السلوك لأول مرة خلال العام الجاري، وكشفوا عن الطرق المختلفة التي تعلمتها الدلافين لفتح أوعية الصيادين.

حيتان الأوركا تأكل سبعة ثعالب بحرية كاملة

في سبتمبر، وجد العلماء حوت أوركا على الشاطئ (Orcinus orca) يحتوي على سبعة ثعالب بحرية سليمة في بطنه. ومن المعروف أنه لا تأكل الحيتان القاتلة عادةً ثعالب البحر (Enhydra lutris) وعادةً ما تمضغ الثدييات البحرية التي تأكلها، لذلك كان الباحثون في حيرة من أمرهم حول سبب التهام هذه الحيتان القاتلة ثعالب البحر بأكملها.

ولجعل الأمور أكثر غرابة، تم العثور على هذا الحوت القاتل على ساحل إحدى جزر كوماندر في الشرق الأقصى الروسي، بعيدًا عن النطاق الطبيعي لحيتان الأوركا بين خليج ألاسكا وساحل كاليفورنيا. وكان أحد ثعالب البحر عالقًا بين تجويف الفم والمريء الخاص بالحوت القاتل، وهو ما قد يكون سببًا لوفاته في نهاية المطاف.

سلوكيات الحيوانات الغريبة الولادة العذراء النمل الكنغر التمساح الدلافين حيتان الأوركا

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