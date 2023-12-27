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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة فنانة عالمية شهيرة عن عمر يناهز 67 عاما| تفاصيل

كيسى كرامر
كيسى كرامر

توفيت النجمة العالمية كيسى كرامر  عن عمر يناهز 67 عاما ولم تكشف عائلتها عن أى تفاصيل بخصوص سبب الوفاة.

وتعد كيسى كرامر ابنة المخرج العالمى ستانلى كرامر  الذى قدم عدد من الأعمال فى المسرح والتلفزيون والسينما.

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كيسى كرامر

وتعد كيسى كرامر ابنة المخرج العالمى ستانلى كرامر من مواليد مدينة لوس أنجلوس وقدمت عدد من الأعمال السينمائية المهمة وكانت بدايتها مع لوالدها عام 1979 "The Runner Stumbles" واستمرت في الظهور في مسلسلات تلفزيونية مثل "Falcon Crest"، و" General Hospital"، و"The Young"،  و" Restless "، و" Criminal Minds "، و" Southland "، و" Baskets "، و" Transparent "، من بين آخرين.

وقدمت أيضا عدد من الأفلام في الفترة الأخيرة منها «Mississippi Requiem» إنتاج 2018 و«Darkness in Tenement 45» إنتاج 2020، إلى جانب نشاطها على مسارح لوس أنجلوس كممثلة ومخرجة.

بينما توفي والده كيسى كرامر “ستانلي كرامر” في 2001، وترشّح لجائزة الأوسكار 9 مرات، وحصل على جائزة إيرفينج ثالبرج، وعُرف بأفلام شهيرة مثل High Noon، وThe Caine Mutiny، وGuess Who’s Coming to Dinner.

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