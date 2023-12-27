سائق يقتل جاره لركنه سيارته بأرضه في الخانكة

شهدت مدينة الخانكة واقعة قتل حيث قام سائق بقتل جاره فى مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بايقاف سيارته فى أرض ملك المجنى عليه، وعندما طالبه بعدم وقوفها فى أرضه نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بالاصطدام به بسيارته ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول صاحب شركة اسمدة مصابا بكسور متفرقة بالجسد وتوفى متاثرا باصابته ادعاء مشاجرة مع آخر جاره.



توصلت التحريات إلى حدوث مشادة بين المجنى عليه " صاحب شركة اسمدة " وجاره " سائق " بسبب قيام الثانى بايقاف سيارته النقل فى قطعة ارض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك فنشبت بينهما مشادة تطورت الى مشاجرة فقام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تفنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث مركز الخانكة والقى القبض على المتهم والسيارة و بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ترخيص قيادة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.