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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| مران الأهلي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

صدى البلد

تقرر أن يكون مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم الأربعاء مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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