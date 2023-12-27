دراسة دنماركية: فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

وجدت دراسة دنماركية جديدة أن تناول مكملات فيتامين د قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا.

وأجريت الدراسة على أكثر من 25000 شخص من جميع أنحاء العالم، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين د لمدة خمس سنوات على الأقل كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 17٪.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن فيتامين د قد يكون وسيلة وقائية مهمة ضد السرطان.

وقالت الدكتورة كاترينا كيل، التي قادت الدراسة من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "تشير نتائجنا إلى أن فيتامين د قد يكون وسيلة وقائية مهمة ضد السرطان.



ومن المهم ملاحظة أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، لذلك لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن فيتامين د كان السبب في انخفاض خطر الإصابة بمرض السرطان.

ومع ذلك، قالت الدكتورة كيل إن النتائج تدعم الدراسات السابقة التي وجدت أن فيتامين د قد يكون له خصائص مضادة لمرض السرطان.

تشير هذه النتائج إلى أن فيتامين د قد يكون مكملًا وقائيًا مهمًا لنظامنا الغذائي.



هذه الدراسة مهمة لأنها تشير إلى أن تناول مكملات فيتامين د قد يكون وسيلة وقائية مهمة ضد السرطان لكن لا يمكن اعتماد نتائجها بشكل نهائي لأنها قائمة على الملاحظة وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث.