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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة دنماركية: فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان

وجدت دراسة دنماركية جديدة أن تناول مكملات فيتامين د قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا.

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وأجريت الدراسة على أكثر من 25000 شخص من جميع أنحاء العالم، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين د لمدة خمس سنوات على الأقل كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 17٪.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن فيتامين د قد يكون وسيلة وقائية مهمة ضد السرطان.

وقالت الدكتورة كاترينا كيل، التي قادت الدراسة من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "تشير نتائجنا إلى أن فيتامين د قد يكون وسيلة وقائية مهمة ضد السرطان.


ومن المهم ملاحظة أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، لذلك لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن فيتامين د كان السبب في انخفاض خطر الإصابة بمرض السرطان.

ومع ذلك، قالت الدكتورة كيل إن النتائج تدعم الدراسات السابقة التي وجدت أن فيتامين د قد يكون له خصائص مضادة لمرض السرطان.

تشير هذه النتائج إلى أن فيتامين د قد يكون مكملًا وقائيًا مهمًا لنظامنا الغذائي.


هذه الدراسة مهمة لأنها تشير إلى أن تناول مكملات فيتامين د قد يكون وسيلة وقائية مهمة ضد السرطان لكن لا يمكن اعتماد نتائجها بشكل نهائي لأنها قائمة على الملاحظة وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث.

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