محافظ القليوبية يوجه بتغطية سيارات نقل القمامة للحفاظ على البيئة

وجه عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراعاة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعا لوقوع المخلفات أثناء النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

كما وجه محافظ القليوبية خلال رئاسته المجلس التنفيذى للمحافظة بالاهتمام بشكاوى المواطنين الورقية أو التي ترد على الواتس والقادمة من “صوتك مسموع” من وزارة التنمية المحلية ومن بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء ومن المراكز التكنولوجية أو من أي مواطن، وحلها خلال 48 ساعة على الأكثر والمتابعة المستمرة للالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التموين بمراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من جميع السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة.

وأكد أهمية توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بجميع أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية، خاصة “الأرز، والزيت، والسكر”، والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع (منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة).