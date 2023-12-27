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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش تطورات الأوضاع في السودان

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، ملف تطورات الأوضاع في السودان، وآخر المستجدات في ضوء الجهود المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، إن “السودان يمثل أهمية كبيرة لمصر، لما تربطنا به من علاقات قوية، باعتباره أمنا قوميا من ناحية الجنوب”.

وأكد أباظة أن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل الجهود المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة بالكامل.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن مصر حريصة على تهدئة الأوضاع في السودان وإعلاء قيمة الحوار والتفاوض من أجل الحفاظ على استقرار الدولة السودانية الشقيقة.

وأضاف أحمد فؤاد أباظة: “مصر حريصة كل الحرص على تقديم جميع أوجه الدعم للسودان من أجل الحفاظ على وحدته واستقراره بعيدا عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر في المنطقة”.

السودان النائب أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب مصر لجنة الشئون العربية

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