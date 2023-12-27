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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدفع بسيارات التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية في عشر محافظات

صدى البلد

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لتطوير خدماتها والوصول للمواطنين في كافة المواقع الجغرافية، وبصفة خاصة في القرى، وحرص الوزارة على الانتشار بخدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها، تم تطوير الشراكة والتعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة إي فاينانس، بهدف الدفع بعدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" في المرحلة الأولي من توفير سيارات "خدمات مصر" لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هدف من أهداف الوزارة هو استمرار التواصل مع الأهالي والمجتمعات المحلية في كافة الأماكن، وبصفة خاصة الأماكن النائية والقرى النجوع التي لا يستطيع سكانها التحرك بسهولة إلى أماكن تقديم الخدمات، هذا بالإضافة إلى أن تحرك الخدمات الحكومية المتنقلة بين موقع وآخر يتيح فرصة للتعرف أكثر على التغيرات الاجتماعية وتطور احتياجات المواطنين والتعلم من الخبرات الميدانية والمتنوعة بين موقع جغرافي وآخر.

وثمنت القباج التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي أثبتت نجاحاً في انتشار الخدمات التكنولوجية الحكومية في الآونة الأخيرة، وتوفيرها خدمات متنوعة ما بين الخدمات التأمينية والاجتماعية والشهر العقاري وغيرها من الخدمات، وتبدأ المرحلة الأولي من انتشار سيارات "خدمات مصر" الاجتماعية تحت إدارة مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، والفيوم والمنيا، وسوهاج، وقنا، وتستهدف تلك السيارات تقديم خدمات تخص برنامج "تكافل وكرامة"، و"بطاقات الخدمات المتكاملة"، وبرنامج "فرصة" لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، ويتم إضافة خدمات اجتماعية بشكل مستمر من الوزارة للوفاء بحقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بالشراكة والتنسيق مع جمعية صناع الحياة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.

وقد أثنت القباج على دور السادة المحافظين في تحريك الأجهزة المحلية بشكل مرن ومستمر، وتيسير السبل الإدارية واللوجيستية والدعم والمساندة في تيسير مهام الحملات التي تنفذها وزارة التضامن مثل حملة "هانوصلك" وحملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

ودفعت وزارة التضامن الاجتماعي خلال تلك الحملة بمكاتب تأهيل متنقلة لضمان وصول الخدمات للسادة المواطنين في إطار التسهيل عليهم، كما تتوسع وزارة التضامن الاجتماعي في توظيف طاقات المتطوعين الذين تتوفر لديهم الهمة والنشاط وروح الخدمة.

وجدير بالذكر أن حملة "هنوصلك" تضم 15 ألف متطوع تحت إدارة جمعية صناع الحياة، وأيضاً الهلال الأحمر المصري، اللتان يتوفر لديهما أعداداً غفيرة من المتطوعين.

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