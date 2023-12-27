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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب

تسببت واقعة كان سببها نجمنا محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول في إثارة غضب يورجن كلوب في مباراة بيرنلي في إحدى مباريات الدوري الانجليزي.

 

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

ونجح ليفربول في الفوز على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين في مباراة ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي .

ونجح  الريدز في إحراز هدف  قبل  نهاية الشوط الأول عن طريق نجمه هارفي إليوت، ولكن تم إلغاء الهدف بقرار من الحكم بول تيرني بعدما تدخلت تقنية الفيديو "VAR" لتلغي الهدف بسبب محمد صلاح.

 

هدف أثار ضجة

إلغاء الهدف جاء بداعي تسلل نجمنا محمد صلاح  الذي تواجد خلف المدافع الأخير لفريق بيرنلي، وبحسب تقنية الفار تم اعتبار محمد صلاح متدخلا في اللعبة وأيضا حجب الرؤية عن حارس المرمى  أثناء تسديد إليوت للكرة.

ولمتابعة المزيد حول تسبب محمد صلاح في فرض غرامة على مدربه يورجن كلوب .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صلاح ليفربول غضب يورجن كلوب في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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