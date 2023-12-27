موجهين الشكر لمحاقظ القاهرة.. النواب: نفرز القيادات صوت وصورة ولا نجامل أحدا

وجه النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب الشكر لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والقيادات التفيذية بالمحافظة.

وقال الورداني في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم "كل نواب القاهرة تحية ، شهادة لله من أكثر المسؤولين في الحكومة تجاوبا مع النواب وطلبات الناس".

وأضاف "محافظ العاصمة غير محافظ أي مكان تاني".

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني ضاحكا "كده تحيز لمحافظ القاهرة"، مضيفًا: "نثبت ده في المضبطة للتاريخ والجغرافيا".

وأضاف "في الآخر يبقى الأثر"، وتابع "نفرز القيادات صوت وصورة لا نجامل أحدا في مصر ، الذي يتعامل بتقدير واحترام على دماغنا".

واستطرد "قاعدين في ظل أسرة وعلاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية والتشريعية" وأكد أهمية التعاون بين السلطتين خاصة في غياب المجالس المحلية.

وشارك عضو مجلس النواب عن المرج، أحمد علي في توجيه الشكر لمحافظ القاهرة وسرعة حل المشكلات التي يطرحها النواب على المحافظة، فيما طالب بتخصيص شهر عقاري في حي المرج.