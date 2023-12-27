مدرب سيراميكا كليوباترا: لم نقصر أمام الأهلي.. ولدينا لاعبين على أعلى مستوى

عبر أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن رضاه من أداء الفريق أمام الأهلي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال الرمادي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن فريق سيراميكا كليوباترا ينتظره مستقبل باهر، موضحًا أنه كان يحتاج خوض مباراة ودية قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا تأثر بغياب صديق إيجولا فى مباراة الأهلي، بينما رجب نبيل لاعب الفريق قدم مباراة كبيرة، في نصف النهائي، مؤكدًا رضاه من أداء الفريق رغم الخسارة.

وأوضح أن فريق سيراميكا كليوباترا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بمعنى الكلمة، ولم يقصروا فى مباراة الأهلي، حيث أدوا ما عليهم، إلا أن التوفيق غاب عنهم، خاصة وأنهم يقدمون كرة جيدة يُعجب بها كل المتابعين.