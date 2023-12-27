عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: لم نقصر أمام الأهلي.. ولدينا لاعبين على أعلى مستوى

صدى البلد

عبر أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن رضاه من أداء الفريق أمام الأهلي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال الرمادي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن فريق سيراميكا كليوباترا ينتظره مستقبل باهر، موضحًا أنه كان يحتاج خوض مباراة ودية قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا تأثر بغياب صديق إيجولا فى مباراة الأهلي، بينما رجب نبيل لاعب الفريق قدم مباراة كبيرة، في نصف النهائي، مؤكدًا رضاه من أداء الفريق رغم الخسارة.

وأوضح أن فريق سيراميكا كليوباترا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بمعنى الكلمة، ولم يقصروا فى مباراة الأهلي، حيث أدوا ما عليهم، إلا أن التوفيق غاب عنهم، خاصة وأنهم يقدمون كرة جيدة يُعجب بها كل المتابعين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاص

الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة لمدينة دمياط للأثاث

لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

السفير الروسي في القاهرة يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد

أبرزها تعديل "ضريبة الدخل".. قوانين اقتصادية أقرها مجلس النواب عام 2023

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وذروة التقلبات الجوية بهذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ