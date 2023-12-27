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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرمادي: إدارة سيراميكا كليوباترا نجحت في توفير مجموعة مميزة من اللاعبين

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن إدارة النادي، نجحت في توفير مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة في البطولات المحلية.

وقال الرمادي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن فريق سيراميكا كليوباترا لم يكن فى أفضل حالاته أمام الأهلي، حيث فقد جزء من الرتم البدني بسبب عدم اللعب من 10 أيام.

وأشار إلى أن الأهلي يبقى الأهلي حتى ولو كان مجهدًا، حيث يمتلك لاعبين على مقاعد البدلاء، بنفس جودة اللاعبين الأساسيين في صفوفه، وهو ما يعني أنه لا يتأثر على عكس منافسيه.

واختتم تصريحاته، بأنه رفض أن يعتذر المدافع آرثر الذي أسكن الكرة في مرمى سيراميكا كليوباترا، بالخطأ في مرماه، خاصة وأنه غير مقصود ووارد في كرة القدم، مضيفًا «عملية قدرية وهو أمر طبيعي».

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