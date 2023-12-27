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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

صدى البلد

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية عن موسم 2023-2024.
 

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، كان هناك اتجاه للمشاركة في كأس الرابطة بلاعبي فريق الشباب مع دعمهم ببعض لاعبي الفريق الأول.
 

وأضاف، انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لصفوف منتخب مصر، مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم المجازفة بلاعبي الشباب أمام منافسين يخوضون البطولة بقوامهم الأساسي، دفع الجهاز الفني للاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة.
 

وفسر المتحدث الرسمي قائلا، يرى الجهاز الفني أفضلية للاستعانة بلاعبي الشباب خلال معسكر الإمارات، والمشاركة ف دورتي أبو ظبي ودبي، والتي ستعود فنيًا بشكل أكبر على اللاعبين.
 

وأتم سالم تصريحاته، حصل الزمالك على كافة الموافقات الرسمية من رابطة الأندية ووزارة الشباب والرياضة على مشاركة الفريق في دورتين وديتين بالإمارات يناير المُقبل، مضيفًا، وجود الفريق بالخليج يُسعد الجالية المصرية.

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الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة


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