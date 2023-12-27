صحف عبرية: 44 مصابا من جنود جيش الاحتلال في 24 ساعة

أفاد جيش الاحتلال بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وذكر الجيش أنه أصيب 898 عسكريا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، قوله أمس إن الحرب على قطاع غزة "لها أهداف ضرورية، ليس من السهل تحقيقها"، مؤكداً أنها "تجري في منطقة معقدة، ولهذا السبب، ستستمر الحرب عدة أشهر أخرى".

وتحدث هليفي، عن طبيعة المنطقة في غزة، قائلاً: "إننا، في هذه المنطقة المكتظة بالمباني، سنظل نواجه المقاتلين".

وفيما يخص المعارك الدائرة شمالي القطاع مع المقاومة الفلسطينية، قال هليفي إنه "لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة لتفكيك حماس بصورة شاملة".

وأضاف: "في هذه الحرب نخوض حرباً لا مثيل لها. وكما في الحروب، فإن لها ثمناً باهظاً ومؤلماً".

بالتزامن، قال اللواء في الاحتياط، جيرشون هكوهين، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، إن "حماس جيش مبدع وفريد للغاية، تم بناؤه وفقاً لظروف قطاع غزة"، واصفاً الحرب ضدها بأنها "صعبة".