عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف عبرية: 44 مصابا من جنود جيش الاحتلال في 24 ساعة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفاد جيش الاحتلال بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وذكر الجيش أنه أصيب 898 عسكريا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، قوله أمس إن الحرب على قطاع غزة "لها أهداف ضرورية، ليس من السهل تحقيقها"، مؤكداً أنها "تجري في منطقة معقدة، ولهذا السبب، ستستمر الحرب عدة أشهر أخرى".

وتحدث هليفي، عن طبيعة المنطقة في غزة، قائلاً: "إننا، في هذه المنطقة المكتظة بالمباني، سنظل نواجه المقاتلين".

وفيما يخص المعارك الدائرة شمالي القطاع مع المقاومة الفلسطينية، قال هليفي إنه "لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة لتفكيك حماس بصورة شاملة".

وأضاف: "في هذه الحرب نخوض حرباً لا مثيل لها. وكما في الحروب، فإن لها ثمناً باهظاً ومؤلماً".

بالتزامن، قال اللواء في الاحتياط، جيرشون هكوهين، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، إن "حماس جيش مبدع وفريد للغاية، تم بناؤه وفقاً لظروف قطاع غزة"، واصفاً الحرب ضدها بأنها "صعبة".

الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بعد رؤيته كابوسا مفزعا.. جندي صهيوني يفتح النار على زملائه| تفاصيل

مراقب الاحتلال يهدد حكومة نتنياهو: ماحدث في 7 أكتوبر لم يمر دون تحقيق

حماس تنفي كل ما جاء في حديث الحرس الثوري الإيراني عن 7 أكتوبر

ترامب وهتلر.. لماذا صار الرئيس السابق مرادفا للانتقام والديكتاتورية في أمريكا؟

الأمر يزداد سوءًا.. كيف حول الاحتلال أحلام أطفال غزة لكوابيس

لا معاملة خاصة بعد الآن.. الاحتلال يتخذ قرارات ضد العاملين في الأمم المتحدة

لماذا يربك الحوثي الحسابات الأمريكية مع إسرائيل رغم اعتراض مسيراته

تراجع طفيف في سعر برميل النفط الكويتي إلى 81 دولارا

ترشيحاتنا

الوزراء: سك 3 ملايين عملة المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة 72

فحص 2 مليون و647ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاص

الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة لمدينة دمياط للأثاث

لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

السفير الروسي في القاهرة يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ