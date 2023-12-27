مؤسسة فتحي اللو توزع ١٠ آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً ب قليوب احتفالاً بقرب رجب

قامت مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، تحت رعاية الحاج فتحي اللو ، رئيس مجلس الإدارة ، والسيدة سلوى صدقي نصار، المدير التنفيذي للمؤسسة ، بتجهيز أكثر من ١٠٠٠٠ آلاف شنطة مواد غذائية تحتوي على السكر والأرز والمكرونة وزيت الطعام ، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والمرضى والأرامل والمرأة المعيلة وذوي الهمم وأصحاب الدخول المحدودة بمدينة قليوب ، وذلك احتفالاً بقرب حلول شهر رجب المبارك ، ولتخفيف الأعباء عن كاهلهم

وتتكون الشنطة الغذائية المهداة إلي المواطنين من مؤسسة فتحي اللو على كيلو سكر و٢ كيلو أرز ، و٤ أكياس مكرونة ، وزجاجة زيت واحد لتر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عنها في إطار خطة التحالف الوطني للحماية الاجتماعية

و ساهمت الحاجة سلوى نصار في اختيار السلع الغذائية المناسبة والتي اختارتها من أجود الأنواع والأصناف ، حيث جرى تقسيم العشرة آلاف شنطة إلى جزءين ، ٥٠٠٠ آلاف شنطة توزع في مدينة قليوب ، و٥٠٠٠ آلاف شنطة توزع على القرى والعزب المحيطة بقليوب ، وذلك احتفالاً بقرب حلول شهر رجب المبارك ، مؤكدة أن مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية هدفها الأول والأخير هو دعم المواطنين الأكثر احتياجاً ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد ،

وأعرب الحاج فتحي اللو ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية بمدينة قليوب ، مشيراً إلى أنه يشعر بالاعتزاز عندما يرى الفرحة والسعادة على وجوه المواطنين لتقديم نموذج في التكافل والعمل الإنساني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم والذي أطلق العديد من المبادرات مثل مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجاً ملهما في التكافل والعمل الإنساني

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