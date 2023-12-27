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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة بحسابات مختلفة.. مدرب مودرن فيوتشر يعلق على لقاء الأهلي بنهائي السوبر

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، متابعيه تصريحات مدرب مودرن فيوتشر قبل لقاء الأهلي في نهائي السوبر المصري، وذلك عبر حسابه على موقع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “ريكاردو مدرب مودرن فيوتشر نواجه الأهلي الأقوى في إفريقيا بأكملها.. مباراة الغد لها حسابات وظروف مختلفة عن أي لقاء سابق”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، غياب لاعب جديد عن صفوفه في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر لها غدًا الخميس بالإمارات.

وقال هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عبر برنامج "كورة كل يوم" بقناة "الحياة": إن محمد فاروق جناح الفريق يعاني من إصابة عضلية ولن يلحق بلقاء الأهلي بسبب الإصابة.

ويغيب عن صفوف فيوتشر عمر كمال عبد الواحد جناح الفريق للإصابة في عضلة الساق، ولم يلحق بمباراة بيراميدز في نصف النهائي كما يغيب عن النهائي.

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