وزير الخارجية الأمريكي يزور الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأول من العام الجديد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيجتمعان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بواشنطن.

وتأتي الاجتماعات المتوقعة في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى ابتعاد إسرائيل عن الحرب الشديدة التي تشنها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص.

وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض للصحفيين إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستنتقل إلى عمليات ذات كثافة أقل، على الرغم من أن الإدارة لم تضع جدولا زمنيا محددا لهذه الفترة الانتقالية. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تحول إسرائيل تكتيكاتها إلى عمليات أكثر محلية بحلول يناير.