عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأول من العام الجديد

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيجتمعان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بواشنطن.

وتأتي الاجتماعات المتوقعة في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى ابتعاد إسرائيل عن الحرب الشديدة التي تشنها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص.

وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض للصحفيين إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستنتقل إلى عمليات ذات كثافة أقل، على الرغم من أن الإدارة لم تضع جدولا زمنيا محددا لهذه الفترة الانتقالية. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تحول إسرائيل تكتيكاتها إلى عمليات أكثر محلية بحلول يناير.

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إعلام الاحتلال يكشف حقيقة المحادثات بشأن الرهائن وتدخل بلينكن

انتوني بلينكن الاحتلال الاسرائيلي البيت الأبيض واشنطن إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمعان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إعلام الاحتلال يكشف حقيقة المحادثات بشأن الرهائن وتدخل بلينكن

بلينكن: نشعر بقلق بالغ بشأن مكان وجود المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني

بلينكن يناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي التهدئة بالضفة وتجنب التصعيد ضد لبنان

ترشيحاتنا

كارثة علي اسرائيل.. المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال

الوطنية للصحافة تقرر مد تشكيل مجالس المؤسسات القومية لـ 3 أشهر

المقاومة الفلسطينية تقصف 4 جرافات للاحتلال بغزة.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية

ذروة الموجة الباردة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ