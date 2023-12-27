محمد رمضان يشارك صورة مع الأمير تركي بن سلمان

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الامير تركي بن سلمان ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسولي العهد محمد بن سلمان.. ثقة في الله نجاح”.

نشر موقع الفيديوهات “يوتيوب” إحصائيته السنوية للأغاني الأعلى مشاهدة خلال عام 2023، وكان من بينها أغنية “كم بيبي كم” التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة.

وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها، ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.

كما حققت نصف مليون مشاهدة خلال الفيديوهات القصيرة التي قام بها الجمهور علي يوتيوب.

يذكر أن الأغنية قدمها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، وحقق رمضان نجاحا كبيرا بأغانيه مع روتانا خلال الفترة الأخيرة.