كاتب صحفي: عدم توقف العدوان على غزة سيقود المنطقة إلى منزلقات خطيرة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن عدم توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سيقود المنطقة إلى منزلقات خطيرة، ربما تنذر بكوارث كبرى.

وأضاف "رائف"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن التحذير من التهجير القسري والحرص الكبير للدولة المصرية على ضمانة وصول المساعدات إلى الأشقاء في غزة، كان على مرأى ومسمع من العالم كله، مؤكدا حرص الدولة المصرية على القول بأن هذا التهجير هو خط أحمر كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن النقطة المركزية الحقيقية التي انطلقت من القاهرة، استطاعت أن تصل بصوتها ومواقفها نحو العالم كله، واستطاعت أن تصل إلى الجميع.

وأكد أن القمم التي تطلقها مصر، ومنها قمة اليوم المصرية الأردنية، ما هي إلا تأكيد للثوابت التي تطرحها مصر وهو الإيمان بالقضية الفلسطينية.