المقاومة الفلسطينية تقصف 4 جرافات للاحتلال بغزة.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية

أعلنت فصائل تابعة المقاومة الفلسطينية، نجاحها في قصف 4 جرافات ودبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب القناة الإخبارية، أعلن حزب الله اللبناني، أيضا استهداف قوة إسرائيلية في موقع الضهيرة قرب الحدود اللبنانية بالصواريخ.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إصابة 898 عسكريا من قواته منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، كما أعلن إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وتواجه إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة بسبب استدعاء الاحتياطي للانضمام إلى الجيش، وهو ما دعا العديد من الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل إلى إطلاق المناشدات لوقف الحرب فورا.