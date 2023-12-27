إغلاق برج إيفل بسبب إضراب عمالي كبير

أُغلق برج إيفل أمام الزوار اليوم الأربعاء بسبب إضراب عمالي يدور حول مفاوضات عقود العمل، وفق ماذكرت وسائل إعلام فرنسية.

أغلق برج إيفل أبوابه في اليوم الذي يحتفل فيه بمرور 100 عام على وفاة مبتكره جوستاف إيفل.

ولا يزال بإمكان السياح الوصول إلى الساحة الزجاجية أسفل البرج لكن الوصول إلى البرج الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ليس ساريًا بسبب إغلاقه حتى إشعار آخر، وفقًا لمتحدث باسم برج إيفل .

وقال المتحدث إن الإضراب حدث قبل عقد مفاوضات مع مدينة باريس التي تمتلك حق إدارة البرج البالغ عمره 134 عامًا.

ولا يعرف إلى الآن إلى متى سيستمر الإضراب.

يعد برج إيفل أحد أكثر المواقع زيارة في باريس وهو مفتوح عادة 365 يومًا في السنة على الرغم من أنه يشهد إضرابات من حين لآخر .

ومن المتوقع أن يلعب دورًا مركزيًا في أولمبياد باريس 2024.

ووفقًا لإدارة البرج، فإن المنطقة تستقبل عادةً حوالي 20 ألف زائر يوميًا في هذا الوقت من العام.

