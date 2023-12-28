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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تشهد تخريج دفعة جديدة للمبعوثين الأجانب من 10 دول إفريقية

صدى البلد

 قام الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجيه والحجر الزراعي بتسليم شهادات التخرج لعدد من السادة المتدربين من دول القارة الأفريقية.


وقال موسي إن مصر والقيادة السياسية لا تألو جهدا في تقديم الدعم الي الأشقاء الافارقه ورفع كفاءة العاملين في كل القطاعات بما فيها قطاع الزراعة من خلال الدورات والبرامج التدريبية.

وقد شملت مراحل تنفيذ البرنامج على الجانب النظري في طرق تربية الأرز - إنتاج بذور الأرز الهجين - المحافظة علي النقاء الوراثي للأصناف التجارية - إجراءات التكيف علي المناخ في قطاع الإنتاج الزراعي.

كما تضمن البرنامج أيضا الجانب العملي والذى ركز على عدد من الزيارات الميدانية في حقول الأرز والمعامل بمركز بحوث سخا بكفر الشيخ وحضور ورشة عمل ( مواجهة تحديات محصول الأرز منخفضة البذور في البلدان الأفريقية المنتجة).

وقد شارك في هذا البرنامج عشر دول من دول القارة من بينها بنين - بوركينا فاسو -  تشاد -  تنزانيا -  توجو-  جنوب السودان -  زامبيا-  مالي -  مدغشقر - ملاوي .

كما تضمن برنامج التدريب عدد من الجولات السياحية والتثقيفية لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية والتعرف على  مكانة مصر التاريخية علي مر العصور .


يأتي هذا في  إطار  تفعيل التعاون الثلاثي بين المركز المصري الدولي للزراعة وهيئة التعاون الدولي الياباني و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك  نيابة عن السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي.

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