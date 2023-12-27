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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مجهودات مصر مستمرة لدعم القضية الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن معبر رفح البري يعتبر الرئة التي يتنفس بها الفلسطينيون في قطاع غزة، مضيفا "مصر لم تغلق معبر رفح لمرة واحدة".

 

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وقال حسن سلامة في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز “، :” مجهودات مصر مستمرة لدعم القضية الفلسطينية ”.

 

وتابع حسن سلامة :" 80% من المساعدات لم تكن تنتظر قرار مجلس الأمن، ولكنها كانت بدافع وبمبادرة مصرية خالصة".

 

 وأضاف "الجانب الإسرائيلي كان يتعنت دائما في دخول المساعدات ليحول قطاع غزة لبقعة غير قابلة للحياة، لكن الضغط المصري سمح حتى اللحظة لدخول المساعدات وحتى إن كانت مساعدات قليلة".

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