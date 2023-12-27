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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ركن السيارة.. حبس سائق 4 أيام لقيامه بدهس جاره بالخانكة

متهم
متهم

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس سائق سيارة نقل ثقيل، لاتهامه بدهس جاره بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، بسبب الخلاف علي ركن السيارة النقل الخاصة بالمتهم بقطعة أرض فضاء ملك المجني عليه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة سرياقوس التابعة لمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قيام سائق بقتل جاره في مشاجرة بينهما بسبب إيقاف المتهم سيارته في أرض ملك المجني عليه، وعندما طالبه بعدم وقوفها في أرضه نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بالاصطدام به بسيارته ولقى حتفه في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول صاحب شركة أسمدة، مصابا بكسور متفرقة بالجسد وتوفي متأثرا بإصابته ادعاء مشاجرة مع آخر جاره.

وكشفت تحريات رجال المباحث حدوث مشادة بين المجني عليه صاحب شركة أسمدة، وجاره سائق بسبب قيام الثاني بإيقاف سيارته النقل في قطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام على إثرها الثاني باستقلال سيارته والاصطدام عمدا بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم وضبط السيارة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله ترخيص قيادة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الخانكة مركز شرطة الخانكة منطقة سرياقوس تحريات المباحث

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