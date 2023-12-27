الشناوي يكشف حقيقة مشاركته أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة نهائي كأس السوبر أمام فريق مودرن فيوتشر، ‏والتي تجمع الفريقين غدا الخميس على استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

وأوضح الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نعرف جيدًا قيمة وأهمية مباراة السوبر، خاصة إنها ستجمعنا بفريق محترم ‏ومنظم للغاية، ويسير بشكل مميز منذ بداية الموسم، وقد استعدينا جيدا للمواجهة على الرغم من ضغط المباريات مؤخرًا».‏

وأشار حارس مرمى النادي الأهلي، إلى أن الأهلي درس المنافس بشكل جيد، وسوف يقدم اللاعبين كل ما لديهم خلال المباراة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا لهم ‏في تحقيق الفوز والعودة بكأس البطولة.‏

وأضاف: «بدأت تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، ومازال هناك 24 ساعة لحسم الأمور بشكل نهائي، وبشكل عام كلنا نساند الـ 11 لاعبا ‏في التشكيل، وقد تعودنا أن نضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وسوف ندعم كل من يشارك خلال المباراة».‏