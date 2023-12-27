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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليمات نارية من كولر قبل مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي سيبذل قصارى ‏جهده خلال مباراة نهائي السوبر المصري غدا أمام فريق موردن فيوتشر التي ستقام على استاد محمد بن زايد ‏بمدينة أبوظبي بالإمارات للفوز باللقب وإضافته إلى دولاب بطولات النادي، ومشددًا في ذات ‏الوقت على قوة وصعوبة المباراة.‏


وأضاف كولر: «واجهنا صعوبات كبيرة في الفترة الماضية؛ بسبب كثرة المباريات القوية التي ‏خاضها الفريق وضيق الفترة الزمنية بين المواجهات.. وعقب مباراة سيراميكا كليوباترا في ‏نصف نهائي كأس السوبر خاض الأهلي وحدة تدريبية فقط أمس واليوم يخوض مرانًا خفيفًا ‏استعدادًا للنهائي».‏


وواصل المدير الفني حديثه: «شاهدنا اليوم فريق مودرن فيوتشر خلال محاضرة بالفيديو مع ‏اللاعبين ودرسنا كل شيء؛ للوقوف على كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.. نسعى إلى إضافة ‏لقب جديد ونعلم أننا سنواجه منافسًا قويًا غدًا، ولدينا من الخبرات التي تساعدنا في التعامل مع ‏توالي وضغط المباريات».


وأوضح كولر أنه لا يوجد لديه أي مخاوف من شدة المباريات التي خاضها الأهلي في ‏المرحلة الماضية وتأثيرها على العامل البدني في نهائي الكأس غدًا، مشيرًا إلى أن لاعبي ‏الفريق اعتادوا على خوض مباريات في وقت زمني قصير، وخلال مباراة سيراميكا أدى ‏لاعبو الفريق بشكل جيد على المستوى البدني للدقائق الأخيرة من المباراة.‏


وأشار المدير الفني إلى أنه لم يضع تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة فيوتشر، وسيحسم ‏قراره وفقا لحالة اللاعبين.‏


واسترسل قائلا: «مشاركة أي لاعب تتوقف على المنافس بجانب الأمور التكتيكية الخاصة ‏بكل مباراة وعلى حالة اللاعب.. من يجتهد يحصل على فرصته، ومن لا يشارك عليه أن ‏يقاتل لاستعادة مستواه، والمنافسة بين اللاعبين بشكل عام مطلوبة في كرة القدم، ولا يوجد ‏مكان محجوز لأي لاعب في التشكيل».‏


وتطرق كولر للحديث عن الإصابات داخل صفوف الفريق قائلًا إن الأهلي يمتلك جهازا طبيا ‏على أعلى مستوى، وأي نسبة شك في إصابة أي لاعب، يكون القرار الفني عدم مشاركته ‏أو المجازفة به، وذلك في ضوء التشاور بين الجهاز الفني والجهاز الطبي.‏


وواصل حديثه: «مع ضغط المباريات يوجد شكوى طبيعية نتيجة كدمات أو ألم خفيف، وهو أمر ‏متوقع، ولكن لا يوجد لاعب يشارك مع الأهلي مع وجود نسبة شك في عدم جاهزيته».‏


‏ وأشاد كولر بأحمد نبيل كوكا، مؤكدا أنه لاعب يمتلك قدرات خاصة أظهرها خلال مشاركته ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالسعودية.‏


واختتم مارسيل كول حديثه بالتأكيد على ‏أن ضيق الوقت ما بين المباريات لا يسمح للجهاز الفني بالتعامل مع إهدار الفرص بالشكل الكافي، ‏وأنه دائما ما يتحدث مع لاعبيه عن التركيز والثقة أمام المرمى للتسجيل، مع تجديد دوافعهم للفوز ‏بالبطولات وإسعاد الجماهير.‏

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