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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الختامي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

مران الأهلي
مران الأهلي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة أبوظبي، في طريقه لخوض المران الختامي بأحد الملاعب الفرعية باستاد محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر غدا في نهائي كأس السوبر المصري.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الجماعي في السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية باستاد محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة فيوتشر مساء غد الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.
وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة -التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

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