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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جنش عن عدم انضمامه للمنتخب: أنا هندي مش مصري

صدى البلد

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي.

وكتب هشام عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر:

◾عدم الانضمام للمنتخب؟ (أنا هندي مش مصري).

◾بالنسبة لنا أن نتأهل لمباراة نهائي كأس السوبر ومواجهة الأهلي المعروف في أفريقيا والوطن العربي شيء جيد.

◾رأينا الجمهور في اللقاء الماضي وأؤكد للاعبين أن الاستاد غدًا سيكون ممتلئًا.

◾أتمنى مساعدة فريقي، أحاول نقل خبراتي لهم ونُقدم كرة جيدة غدًا تليق بنا وبالكرة المصرية.

◾أنا لا أحب أن أتحدث بشكل فردي لكن لماذا لا يوجد غير لاعب واحد في فيوتشر ضمن قائمة المنتخب؟

◾هناك لاعبون انضموا من أندية تنافس على الهروب من الهبوط في الدوري ولاعبين اعتزلوا اللعب دوليًا ولاعبون لا يُشاركون وتم ضمهم.

◾مودرن فيوتشر يسير بشكل جيد في الدوري وينافس على كأس السوبر، لكن أعتقد أن الجهاز الفني للمنتخب لا يُشاهد المباريات.

◾المدرب (فيتوريا) وارد أن يكون مشغولًا ومتفرغا أكثر للافتتاحات ويذهب لأماكن كثيرة في مصر لكن لا يأتي إلى الملاعب.

◾أنا دائمًا عندي مُشكلة وكانت تُقال لي دائمًا عندما كنت في الزمالك أنني لا أمتلك قاعدة إعلامية، مشكلتي أنني أركز دائمًا في عملي.

◾ربنا يُكافئني أنا وفريقي وسأظل أدافع عنهم لأنهم يستحقون لأننا اجتهدنا كثيرًا، وأتمنى أن يتم النظر لهم إذا كان الرجل هو من يختار أو آخرين.

◾هؤلاء اللاعبون لعبوا في الجزائر وشرفوا الكرة المصرية ويجب أن يتم احترامهم.

◾ليس من الضروري أن أكون مادة إعلامية من أجل الانضمام للمنتخب، هناك لاعبون انضموا لأن لديهم قاعدة إعلامية.

◾عندما كنت في الزمالك تعرضت لحملة إعلامية بدون سبب، أتمنى الناس في مصر تغير العقلية، من يجتهد يأخذ قدر اجتهاده.

◾هناك استثناءات في المنتخب لـ4 و5 لاعبين فقط الذين أعطوا لمصر، والبعض يتحدث عن تأخرنا نحن نتأخر بسبب ذلك.

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