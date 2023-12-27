خطر حقيقي يداهم نتنياهو وحكومته.. خبير علاقات دولية يوضح

أكد أحمد شديد خبير في العلاقات الدولية، أن يواف جالانت وزير دفاع دولة الاحتلال حصّن نفسه عندما ذهب إلى وزير المالية ووقع معه اتفاقا لاقتطاع ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبا تُصرف لجنود الاحتياط والعلاج النفسي وتعويض الجنود الذين خسروا أشغالهم أثناء التحاقهم بالخدمة في العدوان الأخير.

وقال أحمد شديد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" ما يجري الآن في الساحة الحزبية بإسرائيل ينذر بتفكك هذه الحكومة بشكل الأغرب منذ اندلاع العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبالتالي، فإن نتنياهو مطالب بأن يذهب بعيدا من حيث التنازلات".

وأضاف أحمد شديد:" الذي يجري في الساعات الأخيرة على الساحة الإسرائيلية، وبالتحديد في الحكومة ينذر بخطر حقيقي ضد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تدافع عن بقاء نتنياهو في الحكم انطلاقا من مجموعة قضايا".