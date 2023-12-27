عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 300 ألف و911 فدانا بمحصول القمح في الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، أنه تمت زراعة 300 ألف و911 فدانا بمحصول القمح للموسم الجديد على مستوى المحافظة، من المساحة المستهدف زراعتها من الموسم الجديد.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، فى بيان، إن المديرية وفرت التقاوى المعتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والشركات الخاصة والتى تتمتع بجودة وإنتاجية عالية، من خلال الجمعيات الزراعية، بجانب توافر أسمدة القمح وجميع المحاصيل الشتوية، داخل الجمعيات الزراعية، ويتم صرف الأسمدة الشتوية للمزارعين بكارت الفلاح الذكى الذى يحتوى على جميع بيانات المزارع وحيازته الزراعية.


وأشار “المرسي” إلى تنظيم دورات وندوات إرشادية للمزارعين للتوعية بالدورة الزراعية وطرق الاهتمام والمتابعة لمحصول القمح لتحقيق أعلى إنتاجية بجودة عالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

رغم العقوبات.. مسئولو كوريا الشمالية يحضرون اجتماع نهاية العام في سيارات فاخرة

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

دعاء قدوم العام الجديد.. اللهم عام جديد من عمري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ