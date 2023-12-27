زراعة 300 ألف و911 فدانا بمحصول القمح في الوادي الجديد

أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، أنه تمت زراعة 300 ألف و911 فدانا بمحصول القمح للموسم الجديد على مستوى المحافظة، من المساحة المستهدف زراعتها من الموسم الجديد.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، فى بيان، إن المديرية وفرت التقاوى المعتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والشركات الخاصة والتى تتمتع بجودة وإنتاجية عالية، من خلال الجمعيات الزراعية، بجانب توافر أسمدة القمح وجميع المحاصيل الشتوية، داخل الجمعيات الزراعية، ويتم صرف الأسمدة الشتوية للمزارعين بكارت الفلاح الذكى الذى يحتوى على جميع بيانات المزارع وحيازته الزراعية.



وأشار “المرسي” إلى تنظيم دورات وندوات إرشادية للمزارعين للتوعية بالدورة الزراعية وطرق الاهتمام والمتابعة لمحصول القمح لتحقيق أعلى إنتاجية بجودة عالية.