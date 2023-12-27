عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

160 قتيلا و300 جريح بعد هجمات شنتها عصابات مسلحة في نيجيريا

صدى البلد

شنت الجماعات المسلحة سلسلة من الهجمات المنسقة بشكل جيد على قرى في وسط نيجيريا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 160 شخصًا وإصابة 300 آخرين، وفقًا لمسؤولين حكوميين محليين تحدثوا للجارديان. وتتناقض هذه الحصيلة المروعة بشكل صارخ مع الرقم الأولي الذي أبلغ عنه الجيش مساء الأحد وهو 16 قتيلا.

 

قال يوم الاثنين كاساه، رئيس الحكومة المحلية في بوكوس بولاية بلاتو: "تم تأكيد مقتل ما يصل إلى 113 شخصًا مع استمرار الأعمال العدائية يوم السبت حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين". واستهدفت الهجمات، المنسوبة إلى "قطاع طرق" محليين، أكثر من 20 مجتمعًا محليًا مختلفًا، حيث تم إحراق المنازل وواجه السكان أعمال عنف وحشية.

 

امتدت الخسائر إلى ما هو أبعد من بوكوس إلى منطقة باركين لادي، مع أنباء عن مقتل 50 شخصًا إضافيًا. وأدان ديكسون تشولوم، عضو برلمان الولاية، الهجمات وحث قوات الأمن على التحرك السريع، مؤكدا على السعي الموحد لتحقيق العدالة والسلام الدائم.

 

أعمال العنف، التي أدانها حاكم ولاية بلاتو كاليب موتفانج ووصفها بأنها "همجية ووحشية وغير مبررة"، دفعت إلى الالتزام باتخاذ إجراءات استباقية ضد الهجمات المستمرة على المدنيين. واستمر إطلاق النار حتى وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، في ظل الانقسام الديني والعرقي في المنطقة في نيجيريا.

 

ووصف ماركوس أمورودو، أحد سكان قرية موشو، الهجوم المفاجئ بينما كان الناس نائمين. وروى قائلاً: "كنا خائفين لأننا لم نتوقع هجوماً. اختبأ الناس، لكن المهاجمين أسروا الكثير منا، قُتل البعض وأصيب آخرون".

 

انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة النيجيرية، قائلة على أكس) إن "السلطات النيجيرية فشلت في إنهاء الهجمات القاتلة المتكررة على المجتمعات الريفية في ولاية بلاتو". وتتصارع المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا منذ فترة طويلة مع ميليشيات قطاع الطرق التي ترهب القرى، مما يساهم في التوترات الاجتماعية التي يغذيها التنافس على الموارد والاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

 

بالإضافة إلى هذه التحديات، استمر الصراع الجهادي في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد حوالي 2 مليون شخص. وتعهد الرئيس بولا أحمد تينوبو، الذي انتخب في فبراير الماضي، بجذب المزيد من الاستثمارات لمواجهة التحديات الأمنية في نيجيريا.

 

إن أفكارنا تتوجه إلى الضحايا وأسرهم بينما تعمل السلطات على وضع حد لموجة العنف هذه. سنواصل مراقبة الوضع وتقديم التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

إجلاء عدد من الطلاب المصريين العالقين في السودان|تفاصيل

نيويورك تايمز: انهيار حماس ليس صحيحا.. والجيش الإسرائيلي يواجه معارك صعبة

رغم العقوبات.. مسئولو كوريا الشمالية يحضرون اجتماع نهاية العام في سيارات فاخرة

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ