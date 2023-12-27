160 قتيلا و300 جريح بعد هجمات شنتها عصابات مسلحة في نيجيريا

شنت الجماعات المسلحة سلسلة من الهجمات المنسقة بشكل جيد على قرى في وسط نيجيريا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 160 شخصًا وإصابة 300 آخرين، وفقًا لمسؤولين حكوميين محليين تحدثوا للجارديان. وتتناقض هذه الحصيلة المروعة بشكل صارخ مع الرقم الأولي الذي أبلغ عنه الجيش مساء الأحد وهو 16 قتيلا.

قال يوم الاثنين كاساه، رئيس الحكومة المحلية في بوكوس بولاية بلاتو: "تم تأكيد مقتل ما يصل إلى 113 شخصًا مع استمرار الأعمال العدائية يوم السبت حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين". واستهدفت الهجمات، المنسوبة إلى "قطاع طرق" محليين، أكثر من 20 مجتمعًا محليًا مختلفًا، حيث تم إحراق المنازل وواجه السكان أعمال عنف وحشية.

امتدت الخسائر إلى ما هو أبعد من بوكوس إلى منطقة باركين لادي، مع أنباء عن مقتل 50 شخصًا إضافيًا. وأدان ديكسون تشولوم، عضو برلمان الولاية، الهجمات وحث قوات الأمن على التحرك السريع، مؤكدا على السعي الموحد لتحقيق العدالة والسلام الدائم.

أعمال العنف، التي أدانها حاكم ولاية بلاتو كاليب موتفانج ووصفها بأنها "همجية ووحشية وغير مبررة"، دفعت إلى الالتزام باتخاذ إجراءات استباقية ضد الهجمات المستمرة على المدنيين. واستمر إطلاق النار حتى وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، في ظل الانقسام الديني والعرقي في المنطقة في نيجيريا.

ووصف ماركوس أمورودو، أحد سكان قرية موشو، الهجوم المفاجئ بينما كان الناس نائمين. وروى قائلاً: "كنا خائفين لأننا لم نتوقع هجوماً. اختبأ الناس، لكن المهاجمين أسروا الكثير منا، قُتل البعض وأصيب آخرون".

انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة النيجيرية، قائلة على أكس) إن "السلطات النيجيرية فشلت في إنهاء الهجمات القاتلة المتكررة على المجتمعات الريفية في ولاية بلاتو". وتتصارع المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا منذ فترة طويلة مع ميليشيات قطاع الطرق التي ترهب القرى، مما يساهم في التوترات الاجتماعية التي يغذيها التنافس على الموارد والاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

بالإضافة إلى هذه التحديات، استمر الصراع الجهادي في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد حوالي 2 مليون شخص. وتعهد الرئيس بولا أحمد تينوبو، الذي انتخب في فبراير الماضي، بجذب المزيد من الاستثمارات لمواجهة التحديات الأمنية في نيجيريا.

إن أفكارنا تتوجه إلى الضحايا وأسرهم بينما تعمل السلطات على وضع حد لموجة العنف هذه. سنواصل مراقبة الوضع وتقديم التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات.