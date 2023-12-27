عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني خلق حالة تواصل بين الشعب والقيادة السياسية

قال حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والقيادي بحزب الجيل، إن الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في تحريك الحياة الحزبية بالشارع المصري، لافتا إلى أن مصر تشهد مرحلة انفتاح سياسي حقيقي، فالحوار خلق حالة تواصل بين الشعب والقيادة السياسية.

وأضاف" هجرس" فى تصريحات له اليوم، أن الحوار الوطني أسهم في إثراء الحياة السياسية، فجلساته اتسمت بالديمقراطية وبالحرية والاستماع للرأي والرأي الآخر، والجميع مُنح فرصة للتعبير عن رأيه دون قيد، موضحا أن الحوار كان قرارا حكيما من الرئيس، بهدف الاستماع لكل وجهات النظر.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جلسات الحوار الوطني التي عقدت على مدار الفترة الماضية، شاركت فيها جميع فئات المجتمع والاتجاهات السياسية المختلفة مما نتج عنه حلول فعالة وحقيقية للمشكلات المعروضة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح منصة للتعبير عن التيارات السياسية المختلفة في مقترحاتهم وبرامجهم من أجل مواجهة التحديات في مختلف القضايا.

وأوضح أن الحوار الوطني شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من المناقشات المختلفة لقضايا مهمة، وهذه المناقشات امتدت للشهور الماضية فالحوار الوطني يرسم خارطة طريق للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال جلسات الحوار بطريقة أكثر فاعلية وعملية؛ تثري الحياة السياسية والحزبية، وتؤكد رغبة القيادة السياسية في تمهيد الطريق لحياة سياسية متنوعة، مؤكدا ضرورة أن تستثمر الأحزاب هذا المناخ القائم حتى يكون لها دور في إثراء الحياة السياسية.