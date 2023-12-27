الأهلي والزمالك| مجلس أبوظبي الرياضي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر بالإمارات

كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في شهر مارس 2024 في دولة الإمارات.

وقال العريفي في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لن يقام في دولة الإمارات، ولا نعرف أي شيء عن كل ما يثار بشأن إقامته في أبوظبي".

وأشار إلى أن بطولة السوبر المصري حققت نجاحا كبيرا خارج الملعب، موضحا أن الجميع استفاد من البطولة داخل الملعب وخارجه.

وأوضح أن "الأندية التي شاركت في السوبر كلها كبيرة، وتملك لاعبين مميزين، شرف كبير لدولة الإمارات استضافة مثل هذه المباريات والبطولات".

وأكد: "هدفنا دائما استضافة العديد من المناسبات العربية والعالمية المهمة في أبوظبي، وبالتأكيد من ضمنها بعض البطولات المصرية؛ لأن الكرة المصرية تملك العديد من الأندية الجماهيرية الكبرى".