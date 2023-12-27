خالد مشعل يعلن استعداد حركة حماس لوقف الحرب

قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بالخارج، خالد مشعل، إن استراتيجية حماس تتمثل الأن في وقف الحرب، وإنسحاب إسرائيل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، قال مشعل: “في الوقت الحالي نحن مستعدون للتفاوض على جميع القضايا بشكل غير مباشر مع إسرائيل، أي من خلال وسطاء”.

وفيما يتعلق باعتراف حماس بإسرائيل، قال مشعل إنه “في عام 2017، انضمت حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى في مسألة إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، دون إثارة مسألة الاعتراف بإسرائيل”.

وأضاف: “عندما يحين الوقت، في اللحظة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية، سنناقش مسألة الاعتراف بإسرائيل”.