عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خالد مشعل يعلن استعداد حركة حماس لوقف الحرب

خالد مشعل
خالد مشعل

قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بالخارج،  خالد مشعل، إن استراتيجية حماس تتمثل الأن في وقف الحرب، وإنسحاب إسرائيل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، قال مشعل: “في الوقت الحالي نحن مستعدون للتفاوض على جميع القضايا بشكل غير مباشر مع إسرائيل، أي من خلال وسطاء”.

وفيما يتعلق باعتراف حماس بإسرائيل، قال مشعل إنه “في عام 2017، انضمت حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى في مسألة إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، دون إثارة مسألة الاعتراف بإسرائيل”.

مسئول إسرائيلي يعلن موعد نهاية الحرب على غزة

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

وأضاف: “عندما يحين الوقت، في اللحظة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية، سنناقش مسألة الاعتراف بإسرائيل”.

إسرائيل غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

مسئول إسرائيلي يعلن موعد نهاية الحرب على غزة

نيويورك تايمز: انهيار حماس ليس صحيحا.. والجيش الإسرائيلي يواجه معارك صعبة

رغم العقوبات.. مسئولو كوريا الشمالية يحضرون اجتماع نهاية العام في سيارات فاخرة

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

بعد تشبيهه بـ هتلر.. نتنياهو يرد على الرئيس التركي

تحرك عاجل من إيران ضد إسرائيل بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري بسوريا

روسيا تعلق على تسريبات بشأن خطط غربية لتجميد حرب أوكرانيا

بيان عاجل من رئيس البرلمان العربي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ترشيحاتنا

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

أول تعليق لـ ترامب على قرار ميشيجان برفض إقصائه من الانتخابات

المقاومة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنة قرب بيت أمر شمال الخليل

نزل 130 جنيها..شعبة الذهب تعلن رسميا انخفاض سعر جرام عيار 21 في مصر

بعد موافقة الحكومة.. السجن المشدد ينتظر هؤلاء بسبب تزوير العملات وفقا للقانون

الجبهة تنهار.. الكشف عن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ